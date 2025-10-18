В столице Бангладеш вспыхнул пожар в международном аэропорту

CentralAsia (CA) - Крупный пожар произошел в субботу днем в международном аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке — столице Бангладеш, сообщает издание Prothom Alo.

По данным издания, возгорание началось около 14:30 в грузовом терминале аэропорта, где хранились импортные товары.

Пожар удалось взять под контроль совместными усилиями управления гражданской авиации, пожарной службы, а также подразделений ВВС и ВМС Бангладеш.