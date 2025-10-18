экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В столице Бангладеш вспыхнул пожар в международном аэропорту

CentralAsia (CA) -  Крупный пожар произошел в субботу днем в международном аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке — столице Бангладеш, сообщает издание Prothom Alo.

По данным издания, возгорание началось около 14:30 в грузовом терминале аэропорта, где хранились импортные товары.

Пожар удалось взять под контроль совместными усилиями управления гражданской авиации, пожарной службы, а также подразделений ВВС и ВМС Бангладеш.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com