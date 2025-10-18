В столице Бангладеш вспыхнул пожар в международном аэропорту
- Азия и мир, происшествия
- 18:08, 18 октября 2025
- Просмотров: 1128
CentralAsia (CA) - Крупный пожар произошел в субботу днем в международном аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке — столице Бангладеш, сообщает издание Prothom Alo.
По данным издания, возгорание началось около 14:30 в грузовом терминале аэропорта, где хранились импортные товары.
Пожар удалось взять под контроль совместными усилиями управления гражданской авиации, пожарной службы, а также подразделений ВВС и ВМС Бангладеш.
