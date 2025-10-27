Трамп пригласил глав стран Центральной Азии на саммит C5+1 в начале ноября
- 10:07, 27 октября 2025
- Обновлено: 10:10, 27 октября 2025 English
CentralAsia (KZ) - Лидеры стран Центральной Азии 6 ноября встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на саммите C5+1 (Центральная Азия + США), сообщила в воскресенье Акорда.
Пресс-служба президента Казахстана проинформировала, что Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Трампа за приглашение на саммит и выразил поддержку политики американского президента.
Это будет второй саммит в подобном формате. Первый состоялся в 2023 году в Нью-Йорке, на полях Генеральной ассамблеи ООН, когда пост президента США занимал Джо Байден.
