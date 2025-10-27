Не мутация COVID-19, а сезонная вспышка ОРВИ. Минздрав Узбекистана опроверг слухи о неизвестном вирусе у детей

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились сообщения о странном массовом инфицировании детей. По словам пользователей, заболевание напоминает сезонные ОРВИ, но протекает на фоне диареи и рвоты. Некоторые родители уже окрестили болезнь мутацией коронавируса. Минздрав Узбекистана опроверг слухи, заявив, что сейчас COVID-19 трансформировался в обычную респираторную инфекцию, а ситуация с коронавирусом в стране стабильна.

«ОРВИ передается воздушно-капельным путем. Заболеваемость носит сезонный характер, возрастая осенью с понижением температуры. Обычно вспышка возникает в конце августе и в сентябре. В этом году сезон болезни начался немного позже – в последней декаде октября», – сообщили в Минздраве.

По словам представителей ведомства, очередная вспышка является сезонной. При этом у некоторых пациентов респираторные заболевания сопровождаются не только кашлем, насморком и повышением температуры, но и расстройствами желудочно-кишечного тракта.

В Минздраве подчеркнули: одновременной вспышки бактериальных и вирусных инфекций не бывает, поскольку одни микроорганизмы не дают размножаться другим.

Отмечается, что в больницах страны создан лекарственный резерв для лечения ОРВИ, эпидемиологическая ситуация на контроле, поводов для беспокойства нет.

Ведомство рекомендовало родителям своевременно обращаться к семейному врачу при появлении у ребенка первых симптомов.

В сентябре сообщалось, что показатели заболеваемости острыми респираторными инфекциями в стране на 36,5 % ниже эпидемического порога. Тогда Минздрав поделился советами для родителей, которые помогут укрепить здоровье детей и снизить риск заболеваний.