Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ признал вину

Тэцуя Ямагами

CentralAsia (CA) - 45-летний Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, признал вину в ходе первого заседания по делу об убийстве. Приговор ему планируется вынести 21 января 2026 года, сообщает The Japan Times.

«Все так и есть. Нет никаких сомнений, что это сделал я»,— заявил Ямагами суду. На подготовку к заседанию 28 октября ушло более трех лет. Одна из причин связана с длительной процедурой психиатрического освидетельствования Ямагами, которая показала, что обвиняемый может предстать перед судом.

Кроме того, шло долгое досудебное разбирательство, которое однажды было отложено из-за обнаружения в здании суда подозрительной коробки. В ней, как выяснилось после проверки, были листы с подписями людей, призывавших облегчить Ямагами приговор. На заседании адвокаты мужчины опротестовали ряд обвинений, заявив, что он невиновен в нарушении закона о ношении огнестрельного оружия, поскольку его самодельный дробовик не подпадал под этот закон на момент убийства политика. Закон был изменен уже после этой трагедии.

Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Синдзо Абэ из самодельного дробовика 8 июля 2022 года в тот момент, когда бывший премьер-министр выступал перед сторонниками на улице в городе Нара на западе Японии. Тогда Ямагами объяснил свой поступок недовольством политикой экс-премьера и желанием его смерти. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах, дольше всех в истории страны.