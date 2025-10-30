Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия

CentralAsia (CA) - Американский президент Дональд Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами, об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, такое решение связано с программами испытаний других стран. «Этот процесс начнется немедленно», - отметил республиканец.

Он добавил, что Соединенные Штаты «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и это, по словам Трампа, было достигнуто благодаря модернизации оружия во время его первого президентского срока.

«Из-за огромной разрушительной силы, я не хотел этого делать, но у меня не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай — далеко не третье, но через 5 лет они сравняются»,— написал президент США.

Пока неясно, имел ли Дональд Трамп в виду полноценные ядерные взрывы, тестирование средств доставки или же субкритические испытания, когда боеголовки проверяются, но без самого взрыва.

Как пишет Deutsche Welle, США не проводят полноценных испытаний ядерного оружия с 1992 года. Вашингтон подписал, но не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года. С тех пор США проводят субкритические подземные ядерные испытания на полигоне в Неваде.

Пост президента появился через несколько дней после того, как российский лидер Владимир Путин заявил об испытаниях сначала крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой, а затем - подводного беспилотного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. При этом испытаний самого ядерного оружия Россия не объявляла.