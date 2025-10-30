RTL: Задержаны еще пять подозреваемых в ограблении Лувра

CentralAsia (CA) - Полиция Франции задержала новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. О задержании одного человека сообщил BFM TV. По информации канала, подозреваемый был обнаружен накануне вечером в Париже.

При этом RTL со ссылкой на источники передает, что «арестованы пять новых подозреваемых». Их всех, по словам источников, задержали вчера вечером практически одновременно в разных районах Парижа.

Лувр ограбили утром 19 октября. Двое неизвестных проникли в музей и украли девять драгоценностей из собраний французских королей и императоров. Сообщники ожидали их на улице. Злоумышленники похитили восемь ювелирных изделий общей стоимостью около €88 млн.

25 октября французская полиция задержала двух подозреваемых. Один из них был пойман в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир. Второй — в парижском пригороде Сен-Дени.