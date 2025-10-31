экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России ограничили регистрацию новых пользователей Telegram и WhatsApp, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Жители России столкнулись с тем, что им больше не приходят СМС, необходимые для регистрации в мессенджерах Telegram и WhatsApp, сообщило издание «Код Дурова» 30 октября. Об этом также сообщает РБК со ссылкой на источники.

О том, что российским пользователям Telegram, предположительно, больше не приходят СМС c кодами для регистрации аккаунта, одним из первых сообщил проект «На связи». При этом проект попросил подписчиков подтвердить, правда ли это.

«Код Дурова» пишет, что, по данным источника на телеком-рынке, от российских операторов связи потребовали, чтобы они прекратили передавать новым пользователям Telegram и WhatsApp сообщения и звонки с кодами авторизации, чтобы помешать их регистрации.

Сообщается, что СМС от Telegram продолжают приходить от большинства крупных операторов, но не на все номера.

«Код Дурова» сообщил ранее 30 октября, что Telegram начал поэтапно разворачивать в России функцию отправки сообщений с кодами авторизации через существующих пользователей мессенджера. Предполагается, что с номера телефона одного пользователя станут отправлять до 100 СМС в месяц.

Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджеров Telegram и WhatsApp в августе. Сперва в них блокировали аудио- и видеозвонки, затем сервисы начали работать с большими перебоями, у некоторых пользователей Telegram и WhatsApp не открываются.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com