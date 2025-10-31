В России ограничили регистрацию новых пользователей Telegram и WhatsApp, - СМИ

CentralAsia (CA) - Жители России столкнулись с тем, что им больше не приходят СМС, необходимые для регистрации в мессенджерах Telegram и WhatsApp, сообщило издание «Код Дурова» 30 октября. Об этом также сообщает РБК со ссылкой на источники.

О том, что российским пользователям Telegram, предположительно, больше не приходят СМС c кодами для регистрации аккаунта, одним из первых сообщил проект «На связи». При этом проект попросил подписчиков подтвердить, правда ли это.

«Код Дурова» пишет, что, по данным источника на телеком-рынке, от российских операторов связи потребовали, чтобы они прекратили передавать новым пользователям Telegram и WhatsApp сообщения и звонки с кодами авторизации, чтобы помешать их регистрации.

Сообщается, что СМС от Telegram продолжают приходить от большинства крупных операторов, но не на все номера.

«Код Дурова» сообщил ранее 30 октября, что Telegram начал поэтапно разворачивать в России функцию отправки сообщений с кодами авторизации через существующих пользователей мессенджера. Предполагается, что с номера телефона одного пользователя станут отправлять до 100 СМС в месяц.

Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджеров Telegram и WhatsApp в августе. Сперва в них блокировали аудио- и видеозвонки, затем сервисы начали работать с большими перебоями, у некоторых пользователей Telegram и WhatsApp не открываются.