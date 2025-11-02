В Мексике из-за пожара в магазине погибли 22 человека

CentralAsia (CA) - В результате крупного пожара, произошедшего в магазине города Эрмосильо на северо-западе Мексики, погибли не менее 22 человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщила газета El Universal.

По информации газеты, еще 12 человек получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы. Возгорание началось после взрыва у входа в магазин, заблокировав часть покупателей внутри. Пожарным службам удалось локализовать огонь.

Власти штата Сонора начали расследование инцидента, рассматривая версии технической неисправности и возможного наличия легковоспламеняющихся материалов. Губернатор региона Альфонсо Дурасо выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать помощь пострадавшим. Муниципальные власти Эрмосильо отменили все культурные мероприятия, запланированные в рамках фестиваля Дня мертвых.