Два иностранных гражданских судна повреждены в результате атаки БПЛА на порт Туапсе 2 ноября, - оперштаб
- Азия и мир, происшествия
- 15:48, 02 ноября 2025
- Просмотров: 369
CentralAsia (CA) - Два иностранных гражданских судна повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на черноморский порт Туапсе в ночь на воскресенье, сообщил оперштаб Краснодарского края РФ.
«Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены», - говорится в сообщении.
Ранее оперштаб сообщал, что из-за атаки БПЛА 2 ноября повреждения получили инфраструктура и строения нефтеналивного терминала в порту Туапсе, обломки беспилотника также упали на нефтеналивной танкер.
Терминалы черноморского морского порта Туапсе переваливают на экспорт нефтепродукты Туапсинского НПЗ и самарской группы НПЗ Роснефти.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.