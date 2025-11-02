Два иностранных гражданских судна повреждены в результате атаки БПЛА на порт Туапсе 2 ноября, - оперштаб

CentralAsia (CA) - Два иностранных гражданских судна повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на черноморский порт Туапсе в ночь на воскресенье, сообщил оперштаб Краснодарского края РФ.

«Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены», - говорится в сообщении.

Ранее оперштаб сообщал, что из-за атаки БПЛА 2 ноября повреждения получили инфраструктура и строения нефтеналивного терминала в порту Туапсе, обломки беспилотника также упали на нефтеналивной танкер.

Терминалы черноморского морского порта Туапсе переваливают на экспорт нефтепродукты Туапсинского НПЗ и самарской группы НПЗ Роснефти.