Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь 164 украинских беспилотников, в Туапсе при атаке БПЛА загорелись два иностранных судна

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Российские военные сообщили, что в ночь на воскресенье средствами ПВО были сбиты 164 украинских беспилотника самолетного типа.

Как сообщило российское военное ведомство, 32 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, 26 — над аннексированным Крымом, 20 — над Брянской областью, по девять — над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями.

Кроме того, шесть беспилотников сбиты над Липецкой областью, пять — над Воронежской, по два — над Белгородской, Курской и Тульской областями.

«39 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три — над акваторией Азовского моря», — сообщило Минобороны РФ.

В результате ночной атаки беспилотников на порт Туапсе были повреждены два иностранных гражданских судна, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены», — говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.

Из-за риска налета БПЛА работу приостанавливали аэропорты Нижнекамска, Бугульмы, Оренбурга, Уфы, Казани, Ульяновска, Самары, Пензы, Краснодара, Сочи и Саратова, а также Волгограда и Геленджика.