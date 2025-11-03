Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек, пострадали 320

CentralAsia (CA) - В результате землетрясения в Афганистане погибли не менее 20 человек, 320 пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны. Ранее агентство сообщило о семи погибших и 150 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали 3 ноября в 01:29 недалеко от афганского города Мазари-Шариф. По данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 28 км.

Подземные толчки ощущались и в других государствах — Пакистане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. Например, по данным узбекских сейсмологов, если в эпицентре сила землетрясения составила 7 баллов, то в республике максимум зафиксировали 5 баллов — в отдельных районах граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области. В остальных регионах, включая Ташкент, зафиксированы толчки силой не более 3 баллов.

Таджикские специалисты сообщили о том, что в Душанбе наблюдалось землетрясение в 4 балла, в Пенджикенте — 3 балла.

Еще слабее — не более 2 баллов — ощущались толчки на юге Казахстана. Здесь в зону ЧП попали Шымкент и населенные пункты Туркестанской области.