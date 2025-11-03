экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В ночь на понедельник Россия атаковала Украину 138 дронами, а также баллистическими ракетами, - ВСУ
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Российские военные запустили три аэробалистических ракеты Х-47М2 «Кинжал», четыре баллистические ракеты Искандер-М и пять зенитных управляемых ракет С-30, сообщают Воздушные силы ВСУ в утренней сводке. Также было зафиксировано 138 ударных беспилотников и дронов других типов.

По данным украинских военных, силы ПВО сбили или подавили ракету «Кинжал» и 114 беспилотников. Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных беспилотников на 11 локациях.

