Самую мощную с конца сентября вспышку заметили на Солнце

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На Солнце зарегистрировали самую сильную вспышку с 28 сентября – уровня М5.0, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Уровни солнечных вспышек классифицируются от A до X в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A (самый слабый), B, C, M и X (самый мощный). Классификацию используют для оценки потенциального воздействия на Землю.

Максимум излучения зафиксировали в 13:11 мск. Отмечается, что в конце сентября на светиле зарегистрировали вспышку М6.4.

Центр активности значительно отклонён от направления на Землю, поэтому есть большие шансы, что солнечные выбросы пройдут мимо нашей планеты. Межзвёздная комета 3I/ATLAS во время выбросов уцелела.

«Рост вспышечной активности ожидался, и, судя по всему, сейчас наблюдается самое его начало. Ещё со второй половины октября стало понятно, что на обратной стороне Солнца находится, как минимум, два необычно крупных активных центра, движущихся к Земле», – отметили учёные.

В ближайшие дни астрофизики ожидают роста солнечной активности и её влияния на нашу планету.