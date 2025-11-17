100 самолетов Rafale: Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении обороноспособности Украины

CentralAsia (CA) - Президенты Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали декларацию о намерении покупки Украиной военного оборудования.

Накануне украинский президент охарактеризовал документ как «историческое соглашение», которое предусматривает «существенное усиление нашей боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей».

По данным источников агентства Reuters, соглашение заключено на 10 лет и выльется в ​​продажу Киеву многоцелевых боевых самолётов Rafale производства аэрокосмической компании Dassault Aviation.

Как написало Reuters некоторое количество самолетов может поступить в Украину напрямую из французских запасов, но основная часть будет произведена в течение долгосрочного периода. Договор является частью усилий Киева по увеличению своего авиапарка до 250 боевых самолетов, включая американские F-16 и шведский Gripen.

Также, по информации агентства, в французами могут быть заключены сделки на поставку систем ПВО SAMP/T, но пока неясно, из запасов или в рамках долгосрочных заказов на производство.

Источники агентства заявили, что пока непонятно, как будут финансировать эти сделки. Reuters отмечает, что переговоры о дополнительной помощи велись на фоне «политической и бюджетной нестабильности в Париже, которая ставит под сомнение реальный объем помощи со стороны Франции».

В интервью французскому телевидению вскоре после подписания соглашения Зеленский сказал, что Киев намерен приобрести у Франции 100 самолетов Rafale.

SAMP/T Mamba — подвижный зенитный ракетный комплекс, разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam. Установка может сбивать десять целей одновременно. Это единственная европейская система, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Rafale — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation в середине 1980-х годов. Принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 и 2006 годах соответственно. Силовая установка двухдвигательная, также имеет 11 различных модификаций, включая одноместные и двуместные варианты.