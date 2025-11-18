Совбез ООН поддержал план Трампа по Газе, Россия и Китай воздержались

CentralAsia (CA) - Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с мирным планом президента США Дональда Трампа для сектора Газа, сообщает CNN. Документ включает, в частности, создание «Совета мира» и размещение в Газе международных сил, уточняет телеканал.

Из 15 стран-членов СБ ООН 13 поддержали резолюцию. Россия и Китай, обладающие правом ветом, воздержались.

Трамп в Truth Social поздравил «весь мир с невероятным голосованием Совета Безопасности ООН», в ходе которого было одобрено создание «Совета мира». Он подтвердил, что возглавит его. Туда также войдут «самые влиятельные и уважаемые лидеры во всем мире», заверил глава Белого дома.

«Это войдет в историю как одно из важнейших решений в истории Организации Объединенных Наций, приведет к укреплению мира во всем мире и станет поистине историческим событием! Спасибо Организации Объединенных Наций и всем членам Совета Безопасности ООН: Китаю, России, Франции, Великобритании, Алжиру, Дании, Греции, Гайане, Южной Корее, Пакистану, Панаме, Сьерра-Леоне, Словении и Сомали, — написал американский лидер в соцсети.

Он также поблагодарил страны, которые поддерживали усилия США: Катар, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Индонезию, Турцию и Иорданию.

CNN отмечает, что резолюция должна придать международную легитимность мирному плану американского лидера из 20 пунктов, часть которого легла в основу режима прекращения огня, вступившего в силу в Газе в прошлом месяце. По словам дипломатических источников, поддержка в ООН позволит предоставить странам право войти в состав международных сил безопасности.

Постпред США при ООН Майкл Уолтц заявил, что «мощная коалиция миротворцев, многие из которых представляют преимущественно мусульманские страны, такие как Индонезия, Азербайджан и другие», будет развернута в секторе Газа «под единым командованием», чтобы обеспечить безопасность в Газе, контролировать демилитаризацию и поставки гуманитарной помощи.

Собеседники телеканала в то же время считают, что отсутствие деталей в резолюции затруднит ее реализацию. В ней, в частности, не прописаны четкие сроки передачи полномочий переходными властями палестинской администрации. В документе лишь говорится, что это произойдет после того как та «удовлетворительно завершит программу реформ».

Резолюция разрешает работу «Совета мира» до конца 2027 года. Он будет контролировать разоружение ХАМАС и других группировок, что является ключевым требованием Израиля, а также восстановление сектора Газа, следует из нее.

Там также упоминается создание палестинской государственности, но не указываются сроки.

«После того как программа реформ [палестинской администрации] будет добросовестно реализована и восстановление Газы продвинется, наконец, могут возникнуть условия для реального пути к палестинскому самоопределению и государственности», — говорится в документе. «Соединенные Штаты инициируют диалог между Израилем и палестинцами, чтобы договориться о политических перспективах мирного и процветающего сосуществования», — отмечается там.

Перед голосованием Израиль высказал критику в связи с упоминанием в резолюции «надежного пути к самоопределению палестинского народа и созданию палестинского государства».

ХАМАС тоже раскритиковала резолюцию, заявив, что «возложение на международные силы задач и функций внутри сектора Газа, включая разоружение, лишает их нейтралитета и превращает их в сторону конфликта». Позицию группировки передает агентство Reuters.