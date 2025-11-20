Reuters: Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог уйдет из администрации Трампа

Кит Келлог,

CentralAsia (CA) - Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог собирается покинуть администрацию Дональда Трампа в январе 2026 года, когда истечет срок его полномочий, сообщило 19 ноября агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Специальный посланник президента — временная должность, на которой можно оставаться не более 360 дней. При этом сенат конгресса США может продлить срок полномочий спецпосланника.

Один из источников Reuters сказал, что отставной генерал никогда не собирался долго оставаться в администрации.

Белый дом и Госдепартамент не ответили на запросы о комментарии.

Кит Келлог — ключевой сторонник Украины в администрации Трампа. Он иногда конфликтовал со специальным посланником по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом, который в вопросах урегулирования российско-украинской войны повторял тезисы России.

Сообщение о скорой отставке Келлога появилось на фоне публикаций о новом мирном плане США по урегулированию большой войны России и Украины. План предусматривает, что Украине придется отказаться от Донбасса и сократить вдвое свою армию в обмен на гарантии безопасности.