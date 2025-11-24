На западе Туркменистана полностью пересохли два водохранилища, - «Метеожурнал»

Водохранилище Мамметкёль в первой декаде ноября 2024 года (слева) и 19 ноября 2025-го

CentralAsia (TM) - В Балканском велаяте (области) Туркменистана полностью пересохли водохранилища Мамметкёль и Делили. Об этом сообщает «Метеожурнал».

Причиной называются продолжительная засуха, вызванная дефицитом осадков в холодный период 2024/2025 годов, и отсутствие подпитки от реки Этрек (Атрек).

В ноябре 2024 года суммарная площадь водного зеркала водохранилища Мамметкёль составляла 3,26 км², Делили — 0,2 км². К марту 2025 года площадь Мамметкёля сократилась до 2,5 км², а Делили практически высохло — до 0,08 км².

В мае площадь Мамметкёля сократилась до 0,65 км², а Делили полностью пересохло. К началу июня 2025 года водохранилище Мамметкёль тоже полностью пересохло. Последний раз Мамметкёль полностью пересыхал в октябре 2021 года, оставаясь высохшим до августа 2023 года, когда был наполнен сильным паводком. ​

Водохранилище Мамметкёль введено в эксплуатацию в 1964 году, его полный объем составляет 20,5 млн кубометров, полезный — 17,9 млн. Делили введено в эксплуатацию в 1970 году, его полный и полезный объемы — 5,32 млн кубометров.

По данным метеостанции Этрек, в период с января по ноябрь 2025 года осадки около нормы выпали только в феврале и марте, в остальные месяцы их количество было значительно ниже нормы. В январе выпало всего 1,6 мм, в мае — 1,4 мм. С июня по август дождей не было, осень тоже была сухой. ​

Из-за дефицита осадков в первой половине 2025 года усилилась гидрологическая засуха на водоемах и реках, не входящих в бассейн Амударьи. Это привело к резкому снижению объемов воды в водохранилищах Мургаб и Теджен. Искусственные водоемы, питающиеся маловодной рекой Атрек, высохли полностью. Осенью ухудшилась водохозяйственная ситуация и на водохранилищах бассейна Амударьи.