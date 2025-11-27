В Ташкенте прошел экономический форум «ЕС — Центральная Азия»

В Ташкенте прошел экономический форум «ЕС — Центральная Азия». Он стал важной площадкой для углубления экономического сотрудничества и продвижения стратегических инвестиций между странами региона и Европейским союзом.

Лидеры обсуждали расширение транспортной и торговой связности, улучшение бизнес-климата, поддержку устойчивого роста и развитие цепочек добавленной стоимости в критически важных секторах.

Особое внимание было уделено реализации стратегии ЕС Global Gateway, переходящей от деклараций к практическим проектам. Форум подтвердил растущую согласованность приоритетов ЕС и стран Центральной Азии — в сферах критически важного сырья, цифровой трансформации, энергетики, логистики и государственного управления.

Объявленные проекты и новые инвестиции ЕС

Комиссар ЕС по международному партнёрству Йозеф Сикела представил пакет новых инициатив, направленных на развитие устойчивых цепочек поставок критического сырья, повышение качества управления и улучшение инвестиционной среды в регионе.

Среди ключевых подписанных соглашений:

• DATA4CRM — программа модернизации систем геоданных (7,5 млн евро), призванная улучшить доступ инвесторов к геологической информации.

• SECURE CRM — проект ЕС совместно с UNODC/UNECE (3 млн евро), направленный на укрепление прозрачных цепочек поставок критически важного сырья.

• GROW CRM — партнёрство с ЕБРР (3 млн евро) для разработки новых проектов, технико-экономических исследований и совершенствования нормативной базы.

• Проект Аральского моря — программа лесовосстановления с вкладом ЕС 8,8 млн евро, а также кредитами ЕИБ и AFD по 20 млн евро.

• Программы BOMCA и CADAP — продолжение развития пограничного управления и борьбы с наркоторговлей. БОМКА получила бюджет 12 млн евро, расширенная CADAP — 18 млн евро.

Казахстан — один из ключевых бенефициаров форума

Для Казахстана встреча стала особенно значимой. Уже 27 ноября в Ташкенте проходит отдельный Инвестфорум, посвящённый Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) — проекту, на который ЕС выделил 10 млрд евро. Казахстан, являясь центральным звеном коридора, рассчитывает на модернизацию портов, железнодорожной сети и логистики, что увеличит транзитные доходы и укрепит роль страны как регионального транспортного хаба.

Европейский Союз остаётся крупнейшим инвестором в экономику Казахстана: более 200 млрд долларов прямых инвестиций за два десятилетия и 7,9 млрд долларов — только в 2024 году. Товарооборот Казахстана и ЕС в 2024 году вырос до 48,8 млрд долларов, причём 80% торговли региона с ЕС приходится именно на Астану.

Важным направлением сотрудничества стало развитие цепочек критически важных материалов. ЕС рассматривает Казахстан как ключевого партнёра в обеспечении стабильных поставок урана, титана, ферросплавов и других ресурсов. Новые проекты — включая инициативы ЕБРР — создают условия для перехода от сырьевого экспорта к переработке и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Цифровизация, образование и «зелёная» экономика

ЕС и Казахстан также расширяют сотрудничество в сферах цифровой торговли, развития навыков, «зелёной» энергетики и водородных технологий. Казахстан активно участвует в инициативах Global Gateway, направленных на создание современной, экологичной и безопасной инфраструктуры.

Перспектива для региона

Достигнутые договорённости в Ташкенте стали важным шагом к укреплению партнёрства ЕС и Центральной Азии. Новые инвестиции, инфраструктурные проекты и программы реформ создают основу для долгосрочной стабильности, устойчивого роста и расширения экономических возможностей как для Казахстана, так и для всего региона.