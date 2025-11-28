Глава офиса Зеленского заявил, что Украина не откажется от своих территорий в обмен на мир

CentralAsia (CA) - Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что пока Владимир Зеленский остается президентом, он не согласится отдать территории в обмен на мир. Об этом Ермак сказал в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру 27 ноября.

«Сегодня ни один здравомыслящий человек не подпишет документ об уступке территории. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию. Он не подпишет документ об уступке территории. Конституция запрещает это. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа», — заявил Ермак.

По его словам, Украина готова обсуждать только то, где должна проходить линия, разграничивающая территории, контролируемые воюющими сторонами. «Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, — это определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать», — сказал Ермак.

Саймон Шустер отметил, что Ермак впервые изложил позицию Украины на следующем раунде переговоров о мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

Ранее Украина в ходе переговоров с США согласовала большинство условий мирного плана, предложенного американской стороной. По словам президента США Дональда Трампа, мирный план по Украине сократился с изначальных 28 пунктов до 22. При этом нерешенными остались вопросы территорий и вступления Украины в НАТО — ожидалось, что Зеленский обсудит их на встрече с Трампом.

Американские власти рассчитывали, что Украина подпишет соглашение с США о мирном урегулировании до 27 ноября. Андрей Ермак говорил, что Зеленский хочет встретиться с Трампом «как можно скорее», но пока президенты не встречались.

Трамп поручил своим представителям встретиться с лидерами Украины и России, чтобы согласовать план. Переговоры США и Украины пройдут на этой и следующей неделях, сообщил Зеленский 27 ноября. Переговоры в России пройдут в начале следующей недели, сообщил президент РФ Владимир Путин.