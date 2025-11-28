«Чушь какая. Ни в какую опалу он не попал», - Путин о том, почему на официальных мероприятиях нет Лаврова

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прокомментировал слухи о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перестал появляться на официальных мероприятиях Кремля, потому что якобы попал в опалу у президента.

«Чушь какая. Ни в какую опалу (Сергей) Лавров не попал. У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается. Он готовится ко встрече с американскими партнерами», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Бишкек.

Издание The Moscow Times 6 ноября сообщило, что «Сергей Лавров, похоже, попал в опалу в Кремле после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, за которым последовала отмена саммита Владимира Путина и Дональда Трампа». Газета Financial Times писала, что США отменили встречу Трампа и Путина в Будапеште в том числе после разговора Рубио с Лавровым. По итогам беседы, рассказали источники FT, Рубио сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам, и президента США «не впечатлила» позиция России.