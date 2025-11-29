Трамп отменил 92% указов Джо Байдена, подписанных автопером

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп отменил все указы, подписанные его предшественником Джо Байденом с помощью автопера (Autopen).

«Любой документ, подписанный Джо Байденом с помощью Autopen, а это примерно 92% из них, настоящим аннулируется и не имеет дальнейшей юридической силы. Autopen не допускается без прямого одобрения со стороны президента Соединенных Штатов», — написал Трамп в Truth Social.

Он также написал, что люди, управлявшие Autopen, сделали это незаконно, поэтому аннулирует все указы и документы, которые не были подписаны непосредственно Джо Байденом.

«Джо Байден не участвовал в процессе Autopen, и если он скажет, что участвовал, ему будет предъявлено обвинение в лжесвидетельстве», - говорится в его публикации.