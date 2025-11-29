Авиакорпорация Airbus отзывает самолеты А320 для замены ПО

CentralAsia (CA) - Авиастроительная корпорация Airbus отзывает около 6 тыс. самолетов А320 для замены программного обеспечения.

Пресс-служба компании сообщила, что в ходе анализа выявлено «значительное количество» самолетов семейства A320, в которых могут возникнуть проблемы в системах управления полетом, в связи с чем на воздушных судах будет заменено программное обеспечение.

Для ремонта самолеты ненадолго выведут из эксплуатации, что в свою очередь может привести к задержкам или отменам рейсов.

«Анализ недавнего инцидента с самолетом семейства A320 показал, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, критически важные для работы систем управления полетом.

По данным Reuters, инцидентом, вызвавшим такие меры может быть рейс из Канкуна (Мексика) в Нью Джерси 30 октября, в результате которого несколько пассажиров пострадали после резкой потери высоты. В этом рейсе самолет A320 совершил аварийную посадку в Тампе, штат Флорида, после проблемы с управлением полетом и внезапного неуправляемого падения высоты, что вызвало расследование Федерального управления гражданской авиации.