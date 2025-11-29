Французские и японские авиакомпании отменили 130 рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах Airbus

Иллюстративное фото // Momo Fa

CentralAsia (CA) - Французские и японские авиакомпании отменили 130 рейсов из-за срочного обновления программного обеспечения на самолетах семейства Airbus.

28 ноября авиастроительная корпорация Airbus объявила о необходимости обновить программное обеспечение более чем 6000 самолетов семейства A320 и отозвала самолеты.

В связи с чем, по информации BFMTV, французская авиакомпания Air France 28 ноября отменила 35 рейсов.

Как сообщает Reuters, японская авиакомпания All Nippon Airways 29 ноября отменила 95 рейсов.