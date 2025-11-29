экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Французские и японские авиакомпании отменили 130 рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах Airbus
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Momo Fa

CentralAsia (CA) -  Французские и японские авиакомпании отменили 130 рейсов из-за срочного обновления программного обеспечения на самолетах семейства Airbus.

28 ноября авиастроительная корпорация Airbus объявила о необходимости обновить программное обеспечение более чем 6000 самолетов семейства A320 и отозвала самолеты. 

В связи с чем, по информации BFMTV, французская авиакомпания Air France 28 ноября отменила 35 рейсов.

Как сообщает Reuters, японская авиакомпания All Nippon Airways 29 ноября отменила 95 рейсов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com