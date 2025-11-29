Французские и японские авиакомпании отменили 130 рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах Airbus
- Азия и мир, общество
- 17:17, 29 ноября 2025
- Просмотров: 304
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Французские и японские авиакомпании отменили 130 рейсов из-за срочного обновления программного обеспечения на самолетах семейства Airbus.
28 ноября авиастроительная корпорация Airbus объявила о необходимости обновить программное обеспечение более чем 6000 самолетов семейства A320 и отозвала самолеты.
В связи с чем, по информации BFMTV, французская авиакомпания Air France 28 ноября отменила 35 рейсов.
Как сообщает Reuters, японская авиакомпания All Nippon Airways 29 ноября отменила 95 рейсов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.