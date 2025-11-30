ТЮРКПА приняла участие в церемонии закрытия проекта «Актау – культурная столица тюркского мира 2025»

CentralAsia (KZ) - Делегация ТЮРКПА во главе с секретарём комиссии оргвнизации Бауыржаном Даткаевым 28 ноября приняла участие в официальной церемонии закрытия проекта «Актау – Культурная столица тюркского мира 2025».

Мероприятие было организовано Министерством культуры и информации Казахстана совместно с Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Цель проекта — укрепление единства тюркских народов и расширение культурного взаимодействия между тюркскими государствами.

В церемонии приняли участие высокопоставленные гости, в том числе генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, министр культуры и информации Казахстана Айда Балаева, председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым, министры культуры Узбекистана и Туркменистана, заместители министров культуры Азербайджана, Кыргызстана и Турции, представители Мангистауской области, а также посол Венгрии в Казахстане Отто Иван Рона. На церемонии присутствовали главы тюркских организаций, деятели культуры и международные эксперты.

Перед церемонией состоялось 42-е заседание Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ. В ходе заседания были утверждены меры по повышению эффективности и устойчивости деятельности ТЮРКСОЙ в рамках решений Саммита Организации тюркских государств в Габале. Совет также приветствовал объявление города Андижана (Узбекистан) Культурной столицей тюркского мира 2026 года.

На церемонии подведены итоги культурной программы Актау за год. Участники отметили, что в 2025 году в городе прошло более 30 крупных международных культурных мероприятий — фестивалей, симпозиумов, конференций, конкурсов и форумов, в которых приняли участие тысячи артистов и исследователей.

В рамках торжественной части были представлены хореографические постановки. На сцене выступили около 250 артистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Венгрии и Туркменистана, продемонстрировав богатое культурное наследие тюркского мира.

Церемония завершилась передачей звания Культурной столицы тюркского мира от Актау к Андижану, исполнением музыкальных номеров, посвящённых тюркскому единству, и общей фотографией. После официальной части состоялись торжественный ужин и гала-концерт.

