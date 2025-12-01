Украина прокомментировала протест Казахстана в связи с ударами по КТК в Новороссийске

CentralAsia (KZ) - Украина официально отреагировала на беспокойство Казахстана в связи с ударами по инфраструктуре Caspian Pipeline Consortium (КТК). В опубликованном заявлении украинского МИД говорится, что ни одно из действий Украины «не направлено против Казахстана или других третьих сторон».

«Украина приняла к сведению озабоченность Республики Казахстан в отношении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих лиц, все усилия Украины возложены на отражение полномасштабной российской агрессии в рамках реализации права на самооборону. <...> Ещё раз подчёркиваем, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остаётся российская агрессия», – говорится в сообщении.

Также Киев обратил внимание на «отсутствие предыдущих заявлений казахстанской стороны, осуждающих удары Российской Федерации по мирному населению Украины, жилым домам, гражданской инфраструктуре и энергосистеме нашей страны, в частности подстанциям украинских АЭС».

«Мы призываем все стороны направить усилия на то, чтобы заставить агрессора как можно скорее прекратить преступную войну против нашего государства и народа. Наконец, мы подтверждаем наше постоянное уважение к казахстанскому народу и нашу приверженность развитию дружественных и прагматичных отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически прочных связей между нашими народами», – добавили в МИД Украины.

29 ноября в 6:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийск атаковали безэкипажные плавсредства. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьёзные повреждения. Казахстан перенаправил экспортные объёмы нефти на альтернативные маршруты.

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест Украине в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска.

