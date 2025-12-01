Путин ввел безвизовый режим с Китаем

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в РФ для граждан Китая. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. Граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы и находиться в стране до 30 дней «с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через РФ и выезд из РФ».

Согласно указу, новые правила не распространяются, в частности, на граждан Китая, приезжающих в Россию «в целях осуществления трудовой, в том числе журналисткой, деятельности», получения образования и для проживания в РФ.

С 15 сентября 2025 года Китай ввел на год пробный безвизовый режим для россиян. Находиться на территории Китая без визы россияне могут до 30 дней. Для въезда в страну необходим загранпаспорт.