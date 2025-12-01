экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин ввел безвизовый режим с Китаем

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в РФ для граждан Китая. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. Граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы и находиться в стране до 30 дней «с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через РФ и выезд из РФ». 

Согласно указу, новые правила не распространяются, в частности, на граждан Китая, приезжающих в Россию «в целях осуществления трудовой, в том числе журналисткой, деятельности», получения образования и для проживания в РФ. 

С 15 сентября 2025 года Китай ввел на год пробный безвизовый режим для россиян. Находиться на территории Китая без визы россияне могут до 30 дней. Для въезда в страну необходим загранпаспорт.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com