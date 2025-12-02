В Брюсселе обсудили перспективы партнёрства Казахстана и ЕС

CentralAsia (KZ) - В Брюсселе состоялись переговоры министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с Европейским комиссаром по международным партнёрствам Йозефом Сикелой.

Как сообщает МИД РК, стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, а также взаимодействие ЕС со странами Центральной Азии - Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута («Среднего коридора»). Обсуждены договорённости, достигнутые в ходе встреч высокого уровня в Самарканде (апрель) и Ташкенте (ноябрь), включая запуск региональных проектов в сфере логистики, цифровой инфраструктуры и модернизации портов и автодорожной сети.

Под председательством Ермека Кошербаева и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас прошло 22-е заседание Совета сотрудничества «Казахстан – Европейский союз», приуроченное к предстоящему 10-летию подписания Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве.

Стороны подтвердили ключевую роль экономических связей в двустороннем взаимодействии. ЕС остаётся крупнейшим торговым и инвестиционным партнёром Казахстана: в 2024 году товарооборот составил почти 50 млрд долларов, объём европейских инвестиций превысил 200 млрд долларов, в стране работают более 4 тыс. компаний с участием европейского капитала. Казахстан выразил заинтересованность в расширении доступа отечественной сельхозпродукции на рынок ЕС и диверсификации торговли.

Отдельно обсуждены вопросы «зелёной» и цифровой трансформации как перспективных направлений сотрудничества, а также развитие межпарламентских контактов.

В гуманитарной сфере стороны приветствовали начало переговоров 2 декабря в Брюсселе по соглашениям об упрощении визового режима для граждан Казахстана и о реадмиссии, что должно способствовать расширению академических, профессиональных и деловых обменов.

Было также отмечено историческое решение первого саммита «Центральная Азия – ЕС», прошедшего в апреле в Самарканде, о выводе регионального формата на уровень стратегического партнёрства.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему углублению политического диалога, развитию торговли и инвестиций, укреплению транспортной взаимосвязанности и расширению гуманитарного взаимодействия.

