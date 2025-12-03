экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп отменил все документы, подписанные автопером Байдена

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп объявил об отмене всех документов, подписанных не лично его предшественником Джо Байденом, а автоматическим устройством — «автопером».

«Все документы, прокламации, исполнительные указы, меморандумы или контракты, подписанные по приказу ныне печально известного “автопера” при администрации Джо Байдена, этим признаны недействительными и больше не имеют силы»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он уточнил, что под действие этого решения попадают в том числе акты о помиловании и смягчении наказаний. Иногда администрация Байдена использовала механическое устройство для воспроизведения подписи президента на официальных бумагах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com