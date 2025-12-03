Они сражаются из-за 30−50 км, - госсекретарь США о ключевом пункте спора на переговорах по мирному плану Украины

Марко Рубио

CentralAsia (CA) - Украина и Россия сейчас «буквально сражаются за 30–50 километров Донецкой области», сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити, отвечая на вопросы о продвижении мирного соглашения.

«Сейчас они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров и за те 20 процентов Донецкой области, которые остаются. И то, что мы пытаемся сделать — и, думаю, добились определенного прогресса — это понять, с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению; что позволило им не просто восстановить экономику, но и процветать, быть государством с растущей экономикой. Теоретически, если все делать правильно, через 10 лет ВВП Украины может быть больше российского», - сказал он.

2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсуждали план, разработанный по итогам консультаций между Вашингтоном и Киевом. Встреча продлилась почти пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден, а некоторые американские наработки по этому вопросу Москва сочла потенциально приемлемыми.