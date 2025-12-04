Жители Алматы ощутили землетрясение
- 14:04, 04 декабря 2025
CentralAsia (KZ) - Жители Алматы 4 декабря примерно в 12:40 по местному времени ощутили землетрясение, передают местные СМИ.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки связаны с землетрясением магнитудой 6,1 в южном Синьцзяне в Китае.
Жители Алматы вышли на улицу в момент землетрясения
