Жители Алматы ощутили землетрясение

CentralAsia (KZ) - Жители Алматы 4 декабря примерно в 12:40 по местному времени ощутили землетрясение, передают местные СМИ.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки связаны с землетрясением магнитудой 6,1 в южном Синьцзяне в Китае.

Жители Алматы вышли на улицу в момент землетрясения // tengrinews

