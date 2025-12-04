экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Жители Алматы ощутили землетрясение

CentralAsia (KZ) -  Жители Алматы 4 декабря примерно в 12:40 по местному времени ощутили землетрясение, передают местные СМИ.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки связаны с землетрясением магнитудой 6,1 в южном Синьцзяне в Китае. 

Жители Алматы вышли на улицу в момент землетрясения
// tengrinews

 

 

