Путин: ВСУ сами уйдут из Донбасса либо Россия завоюет его

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России в любом случае займут контролируемые ВСУ территории Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, «все к этому сводится».

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — заявил Путин в большом интервью телеканалу India Today.

По словам Путина, жители этих регионов Украины «проголосовали за независимость». «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить <…> выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитали воевать, ну, вот, сейчас довоевались», — заявил президент РФ.

По словам Владимира Путина, во время встречи с представителями США в Кремле стороны обсудили каждый пункт плана по Украине. «Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем»,— добавил он.

«Добиться того, чтобы конфликтующие стороны пришли к какому-то консенсусу, — это непростая задача», - сказал он.

На вопрос журналисток телеканала, хочет ли России вернуться в «Большую восьмерку» (G8), Путин ответил: «Нет».

Российский президент отметил, что «когда-то так случилось», что он сам практически перестал ездить на встречи G8. «Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?», — сказал Путин, добавив, что это «по-прежнему важная площадка: они работают, что-то обсуждают, принимают решения».

Полностью интервью выйдет в 21:00 по местному времени, на момент публикации новости были обнародованы его отрывки.

Интервью индийским СМИ Владимир Путин дал в преддверии визита в эту страну, который начнется 4 декабря.

Владимир Путин 2 декабря обсудил мирный план по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, компромисс не был достигнут. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой пункт спора России и Украины — территории ДНР, подконтрольная ВСУ.