Трое граждан Монголии пытались провезти в Китай рог носорога

CentralAsia (MNG) -

Граждане Монголии попытались провезти контрабандой рог носорога — один из самых ценных нелегальных товаров на мировом черном рынке.

Граждане Монголии Ж, А. и Д. получили по международной почте из Франции три отпиленных рога носорога, вида, находящегося под угрозой исчезновения во всем мире. Они пытались переправить его в Китай. Расследованием данного дела занимается Служба уголовной полиции Монголии.

Стоимость рогов носорога на черном рынке может доходить до 60 000 долларов за килограмм. Во многих азиатских странах, таких как Китай и Вьетнам, рогам приписывают целительные свойства и считают афродизиаком.

Как сообщает информационное агентство DPA, в 2024 году от рук браконьеров только в ЮАР погибло 420 носорогов.

В Африке живут около 20 тысяч белых и черных носорогов. Только в 2017 году было убито около тысячи животных. Пытаясь остановить браконьерство, правительства африканских стран организуют конфискацию незаконно добытых рогов, а также слоновьих бивней. Так, в прошлом году в Кении сожгли 105 тонн конфискованных бивней слонов и тонну рогов носорогов.

Некоторые виды носорогов исчезают. Ранее сообщалось, что последний самец северного белого носорога зарегистрирован на сайте знакомств Tinder. Таким способом зоозащитники решили привлечь внимание к животному и собрать деньги на лечение от бесплодия.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения