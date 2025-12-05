Трое граждан Монголии пытались провезти в Китай рог носорога

- Монголия, происшествия
- 5:29, 05 декабря 2025
CentralAsia (MNG) -
Граждане Монголии попытались провезти контрабандой рог носорога — один из самых ценных нелегальных товаров на мировом черном рынке.
Граждане Монголии Ж, А. и Д. получили по международной почте из Франции три отпиленных рога носорога, вида, находящегося под угрозой исчезновения во всем мире. Они пытались переправить его в Китай. Расследованием данного дела занимается Служба уголовной полиции Монголии.
Стоимость рогов носорога на черном рынке может доходить до 60 000 долларов за килограмм. Во многих азиатских странах, таких как Китай и Вьетнам, рогам приписывают целительные свойства и считают афродизиаком.
Как сообщает информационное агентство DPA, в 2024 году от рук браконьеров только в ЮАР погибло 420 носорогов.
В Африке живут около 20 тысяч белых и черных носорогов. Только в 2017 году было убито около тысячи животных. Пытаясь остановить браконьерство, правительства африканских стран организуют конфискацию незаконно добытых рогов, а также слоновьих бивней. Так, в прошлом году в Кении сожгли 105 тонн конфискованных бивней слонов и тонну рогов носорогов.
Некоторые виды носорогов исчезают. Ранее сообщалось, что последний самец северного белого носорога зарегистрирован на сайте знакомств Tinder. Таким способом зоозащитники решили привлечь внимание к животному и собрать деньги на лечение от бесплодия.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews