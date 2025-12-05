22-летняя Алина Екатеринечева стала Miss Qazaqstan 2025

Алина Екатеринечева

CentralAsia (KZ) - В Алматы завершился финал национального конкурса красоты Miss Qazaqstan-2025. В этом году за главный титул боролись 20 участниц.

Гранд-финал прошел в одном из ресторанов города и включал несколько этапов, в том числе дефиле в разных образах и стилях.

Главной красавицей страны стала 22-летняя Алина Екатеринечева из Шымкента. Именно она завоевала корону и право предоставлять Казахстан на конкурсе на Miss Universe 2026.

Алина Екатеринечева выросла в творческой среде и занимается танцами с трех лет. За это время она выступила на десятках сцен и сформировала сильный сценический образ и уверенность. В 14 лет она получила первые предложения в моделинге и с тех пор работала в модных показах и в рекламных кампаниях известных брендов, включая Guess и Constella. Помимо творческой деятельности, Алина получила юридическое образование.

Организаторы также объявили имена других победительниц сезона:

Miss World Qazaqstan 2025 стала Шадияра Байкенова, она представит Казахстан на международном конкурсе Miss World 2027.

Miss Grand International Qazaqstan 2025 стала Анель Емель - она также получила право выступить на Miss Grand International 2026.

Vice Miss Qazaqstan 2025 стала Дильназ Сарсенбай, которая станет амбассадором проекта и будет участвовать в его ключевых мероприятиях.

2 Vice Miss Qazaqstan 2025 — Камила Даулетова

Miss People’s Choice Qazaqstan 2025 — Алина Нурахметова

