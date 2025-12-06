E-Geree получил награду «За выдающиеся достижения» на международном конкурсе «Maker in China 2025»

CentralAsia (MNG) -

Интегрированная система электронного документооборота E-Geree (Smart Contract Mongolia) успешно приняла участие в финальном туре международного конкурса инноваций и стартапов «Maker in China 2025», представляя Монголию.

Наши инженеры приняли участие в глобальном конкурсе Maker in China 2025 SME Innovation & Entrepreneurship Global Contest (Конкурс инноваций и предпринимательства для малых и средних предприятий «Maker in China 2025») и завоевали Excellence Award («Премию за выдающиеся достижения»).

В этом конкурсе приняли участие избранные стартапы из более чем 30 стран мира, а E-Geree.mn представил первую в Монголии экосистему электронных контрактов на основе блокчейна, технологию ClauseCheck на основе искусственного интеллекта, разработку ИИ для смарт-контрактов и инициативу Mongolia-China Cross-Border Digital Contract Bridge («Трансграничный цифровой контрактный мост Монголия-Китай»).

Преимущество этой награды в том, что она открывает множество новых возможностей для сотрудничества с международными инвесторами и инновационными организациями.

источник: MiddleAsianNews

