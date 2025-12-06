США и Украина обсудили итоги визита американской делегации в Москву

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Делегации США и Украины провели конструктивные переговоры о продвижении мирного плана, заявил Госдеп. Стороны обсудили результаты встречи спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным.

«Обе стороны согласились, что реальный прогресс на пути к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств»,— написано в сообщении Госдепа.

Ведомство уточнило, что стороны согласовали «рамки мер безопасности» и инструменты для поддержания прочного мира. Отдельно они также рассмотрели вопросы, связанные с восстановлением Украины.

Встречи американских и украинских чиновников проходили в течение двух дней. Они продолжатся 6 декабря. Со стороны США в них участвуют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, со стороны Украины — секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетали в Москву. По итогам их встречи с Владимиром Путиным помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что стороны пока не достигли компромисса. При этом он отметил, что некоторые «американские наработки» выглядят приемлемо.