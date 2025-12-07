экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Движение на трассах ограничили в трёх регионах Казахстана из-за непогоды
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  В двух регионах Казахстана ограничили движение на трассах из-за непогоды, сообщает КазАвтоЖол.

7 декабря в 11.30  в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для общественного и грузового транспорта на следующих автодорогах:

Актюбинская область

  • на участке автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР", км 965-1240, участок Карабутак – граница Кызылординской области,
  • с 12.30 – на участке автодороги "Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак", км 0-234, участок Карабутак – граница Костанайской области.

Кызылординская область

  • на участке автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, км 1240-1362, участок граница Актюбинской области – Арал.

Костанайская область:

  • с 12.30 – на участке автодороги "Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак", км 234-310, участок граница Актюбинской области – село Адаевка.

Ориентировочное время открытия движения – 7 декабря в 18.00.

Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com