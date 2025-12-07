Движение на трассах ограничили в трёх регионах Казахстана из-за непогоды

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) - В двух регионах Казахстана ограничили движение на трассах из-за непогоды, сообщает КазАвтоЖол.

7 декабря в 11.30 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для общественного и грузового транспорта на следующих автодорогах:

Актюбинская область

на участке автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР", км 965-1240, участок Карабутак – граница Кызылординской области,

с 12.30 – на участке автодороги "Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак", км 0-234, участок Карабутак – граница Костанайской области.

Кызылординская область

на участке автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, км 1240-1362, участок граница Актюбинской области – Арал.

Костанайская область:

с 12.30 – на участке автодороги "Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак", км 234-310, участок граница Актюбинской области – село Адаевка.

Ориентировочное время открытия движения – 7 декабря в 18.00.

Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения