Трамп дал интервью, где высказался о войне, выборах и ситуации в Украине

- Итак, POLITICO назвало вас самым влиятельным человеком, формирующим Европу, в рамках нашего ежегодного списка POLITICO 28. В прошлые годы список возглавляли президент Зеленский, премьер-министр Джорджа Мелони и президент Виктор Орбан. В этом году POLITICO нарушило традицию и впервые за десятилетнюю историю P28 признало американца. И, сэр, нет никаких сомнений, что вы оказываетe тектоническое влияние на континент и его политику.

Одна из самых насущных проблем в Европе сейчас — это война между Россией и Украиной. Ваша команда постоянно курсирует между…

- Я бы не сказал «одна». Я бы сказал самая…

- Самая…

- Самая.

- Самая, вы правы. Эм, ваша команда постоянно курсирует между Путиным и Зеленским с разными вариантами его мирного плана. Какая страна сейчас находится в более выгодном положении на переговорах?

- Ну, тут не может быть вопросов. Это Россия. Это гораздо более крупная страна. Это война, которой не должно было случиться. Честно говоря, этого бы не произошло, если бы я был президентом, и этого не происходило четыре года. Я наблюдал, как всё разворачивается, и сказал: «Вау, они собираются устроить тут проблемы». И это началось, и это вполне могло перерасти в Третью мировую войну, честно говоря. Я думаю, сейчас это, вероятно, уже не произойдёт. Думаю, если бы я не был президентом, вы могли бы получить Третью мировую войну. Думаю, у вас была бы гораздо большая проблема, чем есть сейчас, но сейчас это большая проблема. Это большая проблема для Европы. И они с ней плохо справляются.

- Прошлой ночью вы сказали, что не уверены, согласен ли президент Зеленский с последним предложением, что он не готов. Я слышала от ваших советников примерно в День благодарения, что они думали, всё может быть завершено к концу праздников, но до сих пор этого не произошло. В том, что прогресс застопорился, виноват Зеленский, или что там происходит?

- Ну, он должен прочитать предложение. По сути, он его ещё не прочитал.

- Последнюю версию.

- По состоянию на вчера. Может, он прочитал его за ночь. Было бы неплохо, если бы он его прочитал. Знаете, много людей умирает. Так что было бы очень хорошо, если бы он его прочитал. Его люди были в восторге от предложения. Им оно очень понравилось. Его лейтенанты, его высшие люди, им понравилось, но они сказали, что он ещё не читал. Думаю, он должен найти время, чтобы прочитать.

- Как вы считаете, пришло ли время Украине провести выборы?

- Да. Я так думаю. Прошло много времени. Всё идёт не особенно хорошо. Да, я думаю, пора. Думаю, сейчас важный момент для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я бы считал, что у украинского народа должен быть этот выбор. И, возможно, Зеленский бы победил. Я не знаю, кто бы победил. Но они давно не проводили выборов. Знаете, они говорят о демократии, но наступает момент, когда это уже перестаёт быть демократией.

- В воскресенье ваш сын, Дональд Трамп-младший, отвечая на вопрос репортёра о том, откажетесь ли вы от Украины, сказал: «Я думаю, он может». Это так?

- Нет, это не так. Но это не совсем и неправда. Мы должны… знаете, им нужно играть по правилам. Если они не читают соглашения, возможные соглашения, понимаете, с Россией непросто, потому что у России есть преимущество. И оно у них всегда было. Они гораздо больше. Они гораздо сильнее в этом смысле. Я отдаю Украине много… много… я отдаю людям Украины и украинским военным огромную дань за, знаете, храбрость и за то, как они сражаются, и всё это. Но, понимаете, в какой-то момент размер побеждает, как правило. А здесь огромный размер. Когда вы посмотрите на цифры, я имею в виду, цифры просто безумные.

Это война, которой не должно было быть. Это война, которой никогда бы не было, если бы я был президентом. Так грустно, миллионы людей мертвы, очень много солдат. Знаете, в прошлом месяце они потеряли 27 тысяч солдат и ещё людей от ракет, запускаемых по Киеву и другим местам. Какая печальная вещь для человечества.

Знаете, это на нас не влияет. Наша страна больше не платит никаких денег с тех пор, как Байден так глупо дал им 350 миллиардов долларов. И, знаете, если бы он этого не дал, возможно, что-то ещё бы произошло.

- Но вы, сэр…

- Но Путин… у него не было уважения к Байдену, и у него не было уважения к Зеленскому, он не любил Зеленского. Они действительно ненавидят друг друга. И часть проблемы в том, что они действительно очень сильно ненавидят друг друга, понимаете. И им очень трудно пытаться заключить сделку. Сложнее, чем обычно. Я… я урегулировал восемь войн, и эта… я бы сказал, это была девятая. Я бы сказал, это была бы самая лёгкая, или одна из самых лёгких. Я имею в виду, я уладил одну… одну, которая длилась 36 лет. Я уладил Пакистан и Индию. Я уладил так много войн. Я этим очень горжусь. И делаю это довольно рутинно, довольно легко. Для меня это несложно. Это то, чем я занимаюсь. Я заключаю сделки. Эта война тяжёлая. Одна из причин — уровень ненависти между Путиным и Зеленским колоссален.

- И вы правы, вы не тратите деньги, но вы, сэр, тратите своё время и свою энергию…

- Трачу. Я хочу…

Burns: … на это.

- Я хочу перестать спаса… вы знаете, я хочу перестать видеть, как людей убивают.

- Если… если эта сделка… если Зеленский отвергнет эту сделку…

- Да.

- Есть ли… э-э… какой-то срок, какой-то момент, когда вы скажете: «Хорошо»?

- Ну, ему придётся взяться за дело и начать, э-э, что-то принимать. Знаете, когда вы проигрываете, а он проигрывает…

- Украина уже… вы думаете, Украина уже проиграла эту войну?

- Ну, ему придётся взяться за дело и начать, э-э, что-то принимать. Знаете, когда вы проигрываете, а он проигрывает…

- Вы думаете, Украина уже проиграла эту войну?

- Ну, они потеряли территории задолго до того, как я сюда пришёл. Они потеряли целую полосу побережья, большое побережье. Я имею в виду, вы посмотрите на карты. Я здесь уже 10 месяцев, но если вернуться на 10 месяцев назад и посмотреть, они потеряли всю эту полосу. Теперь это большая полоса. Это более широкая полоса. Но они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли.

- Я хочу…

- Вы точно не стали бы называть это победой. Я мог бы показать вам схему. Это много земли, которую они потеряли.

- Это много земли. Я думаю, что…

- Знаете, подумайте: если бы наши выборы не были сфальсифицированы… это были сфальсифицированные выборы. Теперь все это знают. Всё станет очевидно в ближайшие пару месяцев, громко и ясно, потому что у нас есть вся информация и всё остальное. Но если бы выборы не были сфальсифицированы в Сталине, э-э, вы бы сейчас вообще не говорили об Украине.

- Сейчас в Европе преобладает мнение, что они хотят продолжать поддерживать Украину, пока она не сможет выиграть эту войну.

- Пока они не падут, да.

- Это… это…

- Ну, тогда им и следует её поддерживать.

- Реалистично, на ваш взгляд?

- То есть, смотрите, тогда им и следует её поддерживать. Европа… я в хороших отношениях со всеми. То есть я всех их люблю. У меня нет настоящих врагов. За все эти годы было пару человек, которых я не любил. Но нынешний состав мне действительно нравится. Я их люблю. Но они… и я их очень хорошо знаю. Я их действительно хорошо знаю. Эм, некоторые — друзья. Некоторые — просто ничего. Я знаю хороших лидеров. Знаю плохих лидеров. Знаю умных. Знаю глупых. Там есть по-настоящему глупые тоже. Но, э-э, они не справляются. Европа во многом плохо справляется. Она плохо справляется.

- Да, я хочу спросить вас…

- Они слишком много говорят.

- … об этом.

- И ничего не производят. Мы говорим об Украине. Они говорят, но не производят. И война просто продолжается и продолжается. То есть уже четыре года это длится, задолго до того, как я сюда пришёл. Это не моя война. Это война Джо Байдена. И… с точки зрения Америки. Это очень печальная вещь. И единственная причина, по которой меня это по-настоящему волнует, в том, что я ненавижу видеть, как убивают молодых, красивых людей. Это, по большому счёту, и есть причина, по которой я вмешался. То есть если посмотреть на Конго и Руанду — там всё продолжается. Четырнадцать миллионов человек, как минимум, убито. Никто не знает, сколько именно. Мачете… много убийств мачете. Жестокость. Но если вы посмотрите на, э-э, войны… и некоторые войны, которые я… реально могли стать войнами с миллионами и миллионами погибших. Премьер-министр Пакистана сказал, что я спас миллионы людей, вмешавшись и… знаете, остановив Индию и Пакистан от войны.

- НАТО должно перестать принимать новых членов? НАТО должно остановиться в нынешних границах?

- Ну, знаете, когда вы доходитe до сути, там уже не так много стран осталось, да? Не так много осталось. Всегда было, задолго до Путина было понимание, что Украина не войдёт в НАТО. Это было задолго до Путина, если быть справедливым. А теперь они всё это протолкнули… знаете, когда Зеленский только пришёл и впервые встретился с Путиным, он сказал: «Я хочу двух вещей. Я хочу вернуть Крым, и мы станем членом НАТО». И сказал он это не очень приятным тоном. Знаете, он… он отличный продавец. Я зову его П.Т. Барнум. Вы знаете, кто такой П.Т. Барнум, да?

- Знаю.

- Один из величайших в истории. Он мог продать любой товар в любое время. Его фраза была: «Я могу продать любой продукт в любое время». И это было правдой. Он говорил: «Неважно, работает он или нет». Но Зеленский — П.Т. Барнум, понимаете. Он… он выбил у мошенника Джо Байдена 350 миллиардов долларов. И посмотрите, что это ему дало… дало ему то, что около 25 процентов его страны исчезло.

- Э-э…

- И, если быть справедливым к Байдену, Обама отдал Крым.

- Да, всё это было в 2014 году.

- Обама… Обама… потому что Крым был сердцем. Знаете, в душе я девелопер, да? Я очень хорош в недвижимости. И когда я смотрел… каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: «Ох, этот Крым такой красивый. Вау». Он окружён океаном с четырёх сторон. И только маленькая полоска суши соединяет его… знаете, с материко… ну, с материком. Я имею в виду, Крым огромный. Но он соединяется с частью Украины, о которой мы сейчас говорим…

- Верно.

- … через маленькую такую косу. Это четыре стороны океана в самой тёплой части. У него лучшая погода, всё самое лучшее, и я знаю, что вы украинка, и вы очень хорошо знаете Украину. И Обама вынудил их отдать Крым. Это был б… Я… я помню, когда это произошло, но я не был вовлечён так, как сейчас, понимаете, не на том уровне осведомлённости, что у меня есть сейчас. Сейчас у меня огромные знания об Украине. У меня огромные знания о…

- Я имею в виду, в самом деле…

- … многих странах.

- … этот конфликт начался ещё в 2014 году, люди забывают, задолго до вторжения несколько лет назад.

- Ну, а знаете, когда этот конфликт действительно начался? Он тлел годами, но когда Обама отдал Крым, вот это было большим событием.

- Я хочу спросить …

- Вы согласны с этим? Это был большой кусок, который отдали.

- Э-э, ну, это был…

- Вы… вы украинского происхождения.

- Это был серьёзный м… То есть это было, я помню, знаете, когда я только переехал в США, многие люди даже не знали, что такое Украина. И именно в 2014 году люди вдруг начали понимать, насколько геополитически важен этот регион.

- Нет, я просто… с точки зрения красоты, климата, всего, Крым — самое тёплое место. У него просто огромный потенциал. И Обама заставил их… Обама это сделал. Это не Байден. Ну, возможно, он был как-то вовлечён, но я сомневаюсь. Тогда он, вероятно, не слишком много понимал. Он никогда не был самой яркой лампочкой. Но, понимаете, Обама отдал… он заставил их отдать его.

- Ну, я действительно думаю, что ваш подход к Европе очень отличается от подхода всех ваших предшественников. И… и эта…

- Я просто хочу видеть сильную Европу.

