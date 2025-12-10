экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Австралии вступил в силу запрет соцсетей детям до 16 лет
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Австралия стала первой в мире страной, запретившей использование социальных сетей лицам, не достигшим 16 лет. Закон, принятый парламентом страны в ноябре 2024 года, вступил в силу с полуночи среды, 10 декабря, по местному времени, передает Deutsche Welle.

Запрет, направленный, среди прочего, на защиту молодых людей от травли в интернете, дезинформации и незаконного контента, коснется большинства крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, Reddit и X. Он не распространяется на мессенджер WhatsApp, почтовые программы, онлайн-игры и образовательные проекты.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил журналистам, что закон поможет детям иметь нормальное детство, обеспечит родителям душевное спокойствие и послужит примером для других стран.

В случае отказа от выполнения запрета платформам грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов (в пересчете около 33 млн долларов США или почти 30 млн евро).

Критики этого шага правительства в Канберре настаивают на его несоразмерности и уже подали иск против него в Верховный суд страны. Многие убеждены, что подростки просто перейдут на другие сервисы, которые еще сложнее контролировать.

Несколько стран, в частности Малайзия, Дания и Норвегия, уже заявляли о намерениях ввести аналогичные запреты. За подобные ограничения высказывался и Европарламент.

