США захватили танкер у берегов Венесуэлы

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти захватили «очень большой» нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. По его словам, для захвата танкера были «веские причины», и пообещал предоставить подробности позже, передает «Би-би-си».

«С точки зрения новостей это был интересный день. Как вы, наверное, знаете, мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы, большой танкер, очень большой, крупнейший из когда-либо захваченных. Происходят и другие вещи, так что вы увидите это позже и поговорите об этом позже с другими людьми», — сказал президент США журналистам в Белом доме.

«Он был захвачен по очень веской причине», — сказал он журналистам чуть позднее, не вдаваясь в подробности. Трамп также пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы фотографии.

Вскоре после заявления Трампа генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала в соцсетях дополнительную информацию, заявив, что танкер уже много лет находится под санкциями из-за «участия в незаконной сети перевозки нефти, поддерживающей иностранные террористические организации».

Она сообщила, что ФБР, Министерство внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке Министерства обороны «исполнили ордер на арест нефтяного танкера, использовавшегося для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана».

Бонди добавила, что захват судна у побережья Венесуэлы был «проведен безопасно и успешно», а расследование «перевозки санкционной нефти» продолжится.

Она также опубликовала короткую видеозапись самой операции.

Венесуэла в ответ на захват танкера выпустила заявление, в котором осудила Дональда Трампа, подчеркнув, что «цель президента США всегда заключалась в том, чтобы захватить венесуэльскую нефть без какой-либо компенсации».

Также в заявлении Каракаса сказано, что причины продолжительной агрессии США против Венесуэлы «наконец-то раскрыты»: «Это не миграция. Это не наркотрафик. Это не демократия. Это не права человека. Речь всегда шла о наших природных ресурсах, нашей нефти, нашей энергии — ресурсах, которые принадлежат исключительно венесуэльскому народу».

В последние недели США усилили военное присутствие у побережья Венесуэлы, заявив, что эти действия направлены на борьбу с наркотрафиком, однако в Каракасе считают, что Вашингтон стремится к смене режима, чтобы получить контроль над венесуэльскими природными ресурсами, в первую очередь нефтью.

В отношении венесуэльской нефти введены санкции, хотя для некоторых компаний, например, американской Chevron, действуют исключения из санкционного режима. Chevron осуществляет бурение во многих частях Венесуэлы и работает совместно с государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA), отмечают корреспонденты Би-би-си.

В конце ноября сообщалось о телефонном разговоре Дональда Трампа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, мы подробно писали об этом.

С сентября США нанесли удары более чем по 20 судам в Карибском море, подозреваемым в наркоторговле, в результате чего погибли по меньшей мере 87 человек.

В понедельник Трамп заявил изданию Politico, что «дни Мадуро сочтены», и не исключил возможности наземного вторжения США в Венесуэлу.