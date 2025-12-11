Над Россией за ночь сбили около 290 дронов, в аэропортах Москвы отменили и задержали 200 рейсов

CentralAsia (CA) - В ночь на 11 декабря украинские беспилотники атаковали Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его данным, за более чем семь часов на подлете к городу были уничтожены 36 беспилотников.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил Собянин. При этом он не уточнил, есть ли в результате атаки пострадавшие и повреждения объектов на земле.

Во время налета дронов Росавиация объявила об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов во всех столичных аэропортах. Из-за этого авиагавани задержали вылет и прием около 200 рейсов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные онлайн табло.

В Шереметьево по состоянию на 6:00 мск 19 рейсов ушли на запасные аэродромы, а 23 рейса были задержаны на вылет, подсчитало агентство. В аэропорту заявили, что ситуация в терминалах спокойная, и скопления пассажиров нет. Внуково также скорректировало расписание полетов. Число задержанных рейсов не приводится, но в аэропорту уточнили, что пассажирам выдано уже более 500 матрасов и ковриков.

Согласно сводке Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь над территорией России были «перехвачены и уничтожены» 287 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего — 118 штук — над Брянской областью. Над Московским регионов сбили 40 дронов, столько же над Калужской областью. Также под ударом были Тульская, Новгородская, Ярославская, Липецкая, Смоленская, Курская, Орловская, Воронежская и Рязанская области.

Последний раз Москва подвергалась массированной атаке дронов 23 сентября. Тогда за 16 часов над подлете к российской столице уничтожили 41 беспилотник. На фоне этого аэропорты также временно приостанавливали работу. В общей сложности авиакомпании отменили или задержали более 200 рейсов.