Монгольские боксеры завоевали четыре медали на Кубке мира среди нефтяных стран

CentralAsia (MNG) - Монгольские спортсмены завоевали 4 медали на Кубке мира по боксу среди нефтяных стран, проходившем в российском городе Югорск.

В 22-м розыгрыше турнира под руководством тренеров национальной сборной Ж. Отгонбаяра и А. Бат-Очира соревновались семь спортсменов, завоевавших две серебряные и две бронзовые медали.

В частности, серебро завоевали Т. Энхтөр (67 кг) и Д. Ганболд (60 кг), а бронзу – Б. Мишээлт (71 кг) и О. Төгөлдөр (80 кг).

Монголия впервые завоевала медаль на этом турнире в 2001 году, когда международный мастер спорта Ц. Пурэвдорж получил бронзу.

Отметим, что в турнире соревновались представители 15 стран.

