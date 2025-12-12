Le Monde сообщила о согласии Киева на создание буферной зоны в Донбассе. Советник Зеленского опроверг информацию

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Украина готова согласиться на вывод украинских войск из Донбасса, пишет французское издание Le Monde в интервью с советником Офиса президента Михаилом Подоляком.

Газета отмечает, что Киев идёт на уступки по одному из ключевых пунктов переговоров с США и Россией, соглашаясь на создание демилитаризованной зоны в Донбассе. По данным Le Monde, эта уступка уже получила одобрение Европы.

При этом из слов Подоляка следует, что Украина требует отвода не только своих войск, но и российских.

«По обе стороны линии должна существовать демилитаризованная зона. Необходимо будет определить логически и юридически, следует вывести все виды вооружений или только тяжелое вооружение. Для предотвращения потенциальных нарушений должны присутствовать представители наблюдательных миссий и иностранный контингент, чтобы обеспечить соблюдение принципов и соглашений. Это естественный формат завершения конфликта, учитывая, что часть территории, к сожалению, останется под фактической российской оккупацией и что разделительная линия будет установлена ​​в любом случае», - заявил Подоляк.

Он добавил, что Украина хочет видеть США среди наблюдательных сил для обеспечения «мониторинга, разведки, надзора за применением соглашений, надзора за отсутствием несанкционированных перемещений войск и надзора за соблюдением линии разграничения».

Эти предложения были переданы США в среду.

На днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Украина готова на некие территориальные уступки. Речь шла об этом, уточняет Le Monde.

После выхода публикации советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Украина ещё не соглашалась на создание буферной зоны в Донбассе. Он отметил, что распространенная Le Monde информация о согласии Украины на создание буферной зоны некорректна, а Подоляк говорил «только о теоретических моделях, которые могут обсуждаться, но никаких решений Украина не принимала». Его слова приводит «Страна».

«Такие вопросы могут решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины. Президент это вчера четко подтвердил», - подчеркнул Литвин.