Путин провел встречу с президентом Туркмении Бердымухамедовым

Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) - Президент России Владимир Путин встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщили в Кремле.

Переговоры состоялись после пленарного заседания международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

Выступая на форуме, Путин подчеркнул укрепление двусторонних экономических связей между Россией и Туркменистаном. По его словам, за 10 месяцев 2025 г. товарооборот между странами вырос на 35% – больше, чем за весь предыдущий год. Также президент отметил, что российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на местном рынке.

Путин прибыл в столицу Туркменистана 12 декабря. Самолет российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, известного как «Малая птица». У трапа президента встретили почетный караул и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В Кремле отмечали, что в рамках визита российский лидер примет участие в форуме, посвященному международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Также ожидалось, что президент РФ проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными руководителями.

Предыдущий визит Путина в Ашхабад состоялся в октябре 2024 г. Тогда он участвовал в международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги.