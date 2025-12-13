Российские ПВО за ночь сбили 41 БПЛА

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 41 БПЛА. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

28 БПЛА – над территорией Саратовской области;

4 БПЛА – над территорией Воронежской области;

4 БПЛА – над территорией Ростовской области;

2 БПЛА – над территорией Белгородской области;

2 БПЛА – над территорией Республики Крым;

1 БПЛА – над территорией Волгоградской области.