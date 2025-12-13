Российские ПВО за ночь сбили 41 БПЛА
- 13:01, 13 декабря 2025
CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 41 БПЛА. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:
- 28 БПЛА – над территорией Саратовской области;
- 4 БПЛА – над территорией Воронежской области;
- 4 БПЛА – над территорией Ростовской области;
- 2 БПЛА – над территорией Белгородской области;
- 2 БПЛА – над территорией Республики Крым;
- 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области.
