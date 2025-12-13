экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Саратовской области в результате атаки беспилотников погибли два человека
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Саратовской области в ходе ночной атаки беспилотных летательных аппаратов погибли два человека. Об этом 13 декабря сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

По его словам, в результате атаки были повреждены несколько квартир в жилом доме. «Два человека погибли. Выражаю соболезнования их родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

На месте происшествия работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий. Жителям пострадавших квартир пообещали оказать материальную помощь, для них подготовлен пункт временного размещения. Основные восстановительные работы планируется завершить в течение дня.

Также сообщается, что ударной волной выбило окна в здании детского сада и поликлиники. В момент происшествия детей и пациентов там не было.

В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь атаки над территорией Саратовской области были сбиты 28 украинских беспилотников.

