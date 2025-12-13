Премьер Таиланда заявил о продолжении боевых действий на границе с Камбоджей

CentralAsia (CA) - Таиланд намерен продолжать боевые действия на границе с Камбоджей до устранения угроз безопасности страны. Об этом 13 декабря сообщил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун на своей странице в социальной сети Facebook.

«Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и нашему народу больше ничего не угрожает. Хочу заявить об этом чётко», — подчеркнул глава правительства.

Эскалация напряжённости в приграничных районах между Таиландом и Камбоджей началась в минувшие выходные и продолжается до настоящего времени. 8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Перед этим стороны обменялись ударами на приграничной территории.

Сообщается, что инцидент произошёл после атаки на тайскую военную базу Анупонг, в результате которой пострадали военнослужащие королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, которые нанесли удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

10 декабря президент США Дональд Трамп заявил о намерении вновь предпринять попытку остановить вооружённый конфликт между Таиландом и Камбоджей.

На фоне продолжающегося противостояния ранее были опубликованы рекомендации для российских туристов, находящихся в регионе или планирующих поездки в Таиланд и Камбоджу.