В Брауновском университете в США неизвестный начал стрельбу, погибли минимум два человека

CentralAsia (CA) - В Брауновском университете в США 13 декабря произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека, еще восемь получили ранения и находятся в критическом состоянии. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

По официальным данным, стрелок или стрелки до настоящего времени не задержаны. Правоохранительные органы штата и Федеральное бюро расследований США продолжают поиски подозреваемого. В университете призвали студентов и сотрудников оставаться на местах, запереть двери и не передвигаться по территории кампуса.

Личности погибших и пострадавших устанавливаются. Стрельба произошла в здании Barus & Holley, где располагается инженерная школа университета. Полиция рекомендовала избегать района происшествия.

Всех студентов и сотрудников, которые находились в здании Barus & Holley в момент инцидента, попросили связаться с правоохранительными органами. После получения сообщения о стрельбе многие находившиеся в корпусе укрывались в аудиториях, прячась под столами и за мебелью.

Как уточняется, в здании с 14:00 до 17:00 по местному времени были запланированы несколько экзаменов. В корпусе расположены более 100 лабораторий, десятки учебных аудиторий и несколько офисов.

По данным агентства AP, стрелок был одет во все черное. Заместитель начальника полиции Провиденса Тимоти О’Хара сообщил, что подозреваемый успел покинуть здание инженерной школы после нападения.

Мэр города Бретт Смайли призвал жителей, проживающих рядом с университетским кампусом, не выходить из домов. Очевидцы сообщают, что на место происшествия прибыли вооруженные сотрудники правоохранительных органов в тактическом снаряжении.

О случившемся был проинформирован президент США Дональд Трамп. В социальной сети Truth Social он сообщил о присутствии сотрудников ФБР на месте преступления.

В Брауновском университете обучаются более 10 тыс. студентов. Расследование продолжается.