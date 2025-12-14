экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643 человек

CentralAsia (CA) -  Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643 человек. Об этом сообщили в национальном центре по борьбе со стихийными бедствиями страны.

По меньшей мере 643 человека погибли за последние несколько недель в результате неблагоприятных погодных условий, вызванных тропическим циклоном «Дитва», который обрушился на островное государство в конце ноября.

«Число погибших из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в стране в течение последних нескольких дней, достигло 643», — говорится в заявлении центра.

Кроме того, по имеющейся информации, еще 184 человека числятся пропавшими без вести.

Мощный тропический циклон «Дитва» вызвал масштабные затопления и разрушения по всей территории Шри-Ланки. Стихия затронула все 25 округов острова. В общей сложности от последствий шторма пострадали 1 364 481 человек.

Спасательные и восстановительные работы продолжаются, власти оценивают ущерб и оказывают помощь пострадавшему населению.

