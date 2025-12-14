- Азия и мир, происшествия
- 14:49, 14 декабря 2025
CentralAsia (CA) - Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643 человек. Об этом сообщили в национальном центре по борьбе со стихийными бедствиями страны.
По меньшей мере 643 человека погибли за последние несколько недель в результате неблагоприятных погодных условий, вызванных тропическим циклоном «Дитва», который обрушился на островное государство в конце ноября.
«Число погибших из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в стране в течение последних нескольких дней, достигло 643», — говорится в заявлении центра.
Кроме того, по имеющейся информации, еще 184 человека числятся пропавшими без вести.
Мощный тропический циклон «Дитва» вызвал масштабные затопления и разрушения по всей территории Шри-Ланки. Стихия затронула все 25 округов острова. В общей сложности от последствий шторма пострадали 1 364 481 человек.
Спасательные и восстановительные работы продолжаются, власти оценивают ущерб и оказывают помощь пострадавшему населению.