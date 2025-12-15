В Берлине прошли переговоры Зеленского с представителями США по мирному плану

CentralAsia (CA) - В Берлине прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями США — спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщил сам украинский лидер в своих соцсетях.

Переговоры длились более пяти часов и продолжатся 15 декабря, сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Главная тема встречи — мирный план США. Как сообщали западные СМИ, в частности, стороны будут обсуждать ответ Киева на предложения Вашингтона. Так, сообщала газета The New York Times, в своем ответе Киев заявил, что Украина должна сохранить контроль над своими территориями на востоке страны, где сейчас находятся ВСУ.

Со стороны Украины в переговорах также участвует секретарь СНБО Рустем Умеров.

На встрече присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По данным немецких изданий, вскоре после приветствия он ушел с переговоров. В зале для заседаний кабинета министров, где проходит встреча, в качестве модератора остался советник Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.

Стив Уиткофф после встречи заявил, что на ней достигнут «большой прогресс».

«Представители [сторон] провели углубленные дискуссии о мирном плане из 20 пунктов, экономических вопросах и других темах. Был достигнут большой прогресс, и они встретятся снова завтра утром», — написал он в соцсети Х.