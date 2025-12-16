Зеленский: У нас с США пока что разные позиции по поводу разделения территорий

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Позиции Киева и Вашингтона по вопросу о разделении территорий в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной пока отличаются, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с американской делегацией в Берлине, передает «Украинская правда».

По словам украинского лидера, не все вопросы, которые обсуждаются в рамках мирного плана просты, в частности это касается территорий. Сам этот вопрос Зеленский назвал «принципиальным и болезненным» для Украины.

«Диалога по территориям было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции. Но думаю, коллеги услышали мою личную позицию», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Президент Украины добавил, что все участники переговоров готовы работать продуктивно, чтобы «найти решения с уважением к Украине», которые приблизят завершение войны.

Отвечая на вопрос, требовала ли делегация США от Украины территориальных уступок в пользу России, Зеленский сказал: «Не считаю, что Соединенные Штаты что-то от нас требовали». Ранее западные издания, в том числе агентство AFP, сообщали со ссылкой на источники, что в Берлине американские переговорщики настаивали на выводе украинских войск из Донецкой области.

«Я воспринимаю США как наших стратегических партнеров. Поэтому я бы сформулировал это так: вопрос территорий, по поводу российского видения или российские требования, мы услышали от США. Мы воспринимаем это как требования РФ», — добавил он.

Переговоры делегаций Украины и США в Берлине прошли 14-15 декабря. На встрече обсуждались детали плана, который должен привести к миру между Киевом и Москвой, а также гарантии безопасности Украины. После переговоров стороны заявили о «значительном прогрессе», оценив переговоры как «продуктивные».

По итогам встречи западные издания со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщили, что президент США Дональд Трамп доволен результатами переговоров в Берлине, а сторонам удалось решить «90% вопросов». Кроме того, участники встречи разработали пакет гарантий безопасности Украины по примеру пятой статьи устава НАТО.